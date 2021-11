Orient - Samurai Quest Tome 5

Voici la légende de deux guerriers pourfendeurs de démons. Musashi déprime : son âme noire pourrait le priver d'un sabre kitetsu... et de son rêve. Mais si cette couleur inspire la méfiance à tous, elle attire aussi la convoitise de Shirô Inukai. Le vagabond approche le jeune garçon sous couvert de compassion pour tenter de le transformer en sabre et ainsi extraire de lui la "déesse obsidienne" dont il est l'hôte ! Dépassé par la puissance de son adversaire, Musashi tutoie la mort. Il ne doit sa survie qu'à un heureux hasard, mais ce sont à présent Kojirô et Tsugumi qui sont pris pour cibles par son assaillant. Arrivera-t-il à temps pour les sauver ? !