Mes premières chansons pour danser

Le premier livre sonore à la découverte des plus belles chansons Disney pour danser ! Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson. Une illustration simple et tendre accompagne chaque chanson mythique Disney et invite à découvrir l'univers magique de chaque film de Vaiana, au Livre de la Jungle en passant par Le Roi Lion. En écoutant ou en chantant, l'enfant peut observer les détails de l'image tout en étant autonome. 6 puces sonores, 6 chansons Disney !