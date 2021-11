Les recettes de Noël les + faciles du monde 45 recettes de réveillon en mode simplissime réalisés en un tour de main. Des menus de fête qui en jettent pour épater famille et amis apéros, entrée, plats et desserts. Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main ! - 2 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement - Temps de préparation réduit - Une recette très courte, simple, claire et précise - Une belle photo du plat, explicite et gourmande Super Bon - Super rapide - Sans vaisselle (ou presque)