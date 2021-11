Lacrima Christi Tome 6 : Rémission

Et le Diable naquit des larmes du Christ. Jean Nomane, épaulé par les Gardiens du sang, réussira-t-il à contrer les funestes projets de ses adversaires et éviter que le Lacrima Christi, poison dérivé de la peste, ne décime le monde ? Didier Convard et Denis Falque s'imposent encore comme des maîtres du suspense et signent la conclusion d'un récit d'espionnage haletant sur fond de complot religieux, nous montrant les dérives de la science quand celle-ci est utilisée à des fins mercantiles.