Les chevaliers d'Antarès Tome 12 : La Prophétie

Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des portails qui nous permettent d'y accéder... Afin, d'affronter Javad, les Chevaliers d'Antarès se sont finalement alliés aux hommes-scorpions. Une fois sur le champ de bataille, Zakhar respectera-t-il cette alliance ? Finalement débarqués sur Alnilam, les soldats-taureaux se rendent sur la plaine d'Antarès à la rencontre de leurs ennemis. Tentant de se faire discrets, les sorciers épient tous leurs gestes... Audax prend le commandement des Chevaliers et des hommes-scorpions et installe ses troupes sur le champ de bataille mais sera-t-il vraiment efficace après sa longue absence de l'armée ? L'aide des naufragés d'Enkidiev, de Rewain et des sorciers assurera-t-elle la victoire ? Et lorsque le silence retombera sur la plaine, qui aura survécu à cette bataille épique ? A vous de le découvrir....