Fratelli tutti Tous frères. Lettre encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale

Une fois encore, saint François d'Assise inspire le pape François. A la suite du saint et dans la ligne de l'enseignement social des papes du xxe siècle, le Saint-Père appelle à un grand mouvement de fraternité universelle alors que la crise de la Covid-19 risque plus que jamais de laisser pour compte des pans entiers de la population mondiale déjà meurtrie par une mondialisation inégalitaire. Pour le pape, seul un mouvement d'ensemble en faveur de la dignité de chaque personne pourra permettre un développement humain intégral. Le progrès technique et la croissance économique ne suffiront pas à assurer le bonheur des hommes. Tous frères, c'est ensemble que nous avons à pèleriner sur cette terre.