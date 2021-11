Mon calendrier de l'avent. Edition 2020

Plonge dans l'univers féérique de la maison de Noël et découvre jour après jour 24 jolies surprises créatives. Jusqu'à Noël, découvre chaque jour de magnifiques surprises, parmi lesquelles : 3 bijoux à confectionner ; De jolis charms et une fiole remplie de paillettes magiques ; Une guirlande décorative ; Des pin's, des écussons ; De nombreux accessoires de papeterie créative ; Un magnifique cadeau le 24 décembre ; En bonus : 8 décors détachables pour décorer le sapin et bien d'autres surprises !