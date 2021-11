Le potager d'un frimeur. Toi aussi deviens une star grâce aux légumes

Vous ne possédez ni voiture de sport ni montre de luxe ? Vous avez toujours pâli devant ces bellâtres qui jouent de la guitare sur la plage ? Soyez rassuré, rien n'est perdu, il est encore temps de redorer votre blason grâce au potager. Eh oui, aussi incongru que cela puisse paraître, rien de tel pour frimer et se démarquer que quelques légumes bien choisis. Allez, on attrape sa grelinette et on commence par une petite séance de fitness potager pour sculpter sa silhouette et dorer sa peau, tout en préparant son sol. "Un corps de rêve dans un jardin de rêve", voilà la devise du jardinier-frimeur. On aère, on enrichit, on paille, on bichonne cette terre qui porte tous nos espoirs. Il convient ensuite de sélectionner les bonnes plantes, de celles qui savent nous mettre en valeur : étonnantes, fascinantes, colorées, minuscules ou acrobates... Rien ne doit être laissé au hasard. Ail géant, menthe fraise, huître végétale, plante fromage, sauge cassis, carottes roses, betteraves jaunes, radis verts, piment volant, courges funambules... et si le succès tenait tout simplement dans le choix et la connaissance de nos variétés légumières ? Ce beau livre de littérature jardinière aborde le potager sous un angle singulier, cocasse et jubilatoire. Un récit riche, décalé et plein d'humour, ponctué d'anecdotes érudites, bons mots et dictons farfelus, à ne surtout pas prendre au premier degré. Car s'il permet une frime de qualité, le jardin invite surtout à s'émerveiller et à rêver.