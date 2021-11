Les Légendaires Tome 22 : Word Without : Les éveillés

Il y a 15 ans naquit ce qui allait devenir LE phénomène éditorial de la bande dessinée jeunesse du début du XXIe siècle : Les Légendaires. Et ce ne sont pas ses 7 millions d'exemplaires vendus qui démentiront cette affirmation... Artémus et ses compagnons sont conduits dans une cité secrète dirigée par Kalandre et le mage écarlate, Elysio. Cette cité est constituée de personnes venant de tout Alysia qui se font appeler "les éveillés" . Ceux-ci sont persuadés d'être les victimes d'un sortilège et qu'une autre vie existe. Elysio propose à nos amis d'en faire la preuve en les soumettant à l'épreuve du miroir de la vérité !