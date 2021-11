Le masque d'oriflamme

Athelstan aux prises avec une figure démoniaque qui oscille entre passé et présent. Normandie, août 1361. La guerre de Cent Ans continue de ravager la France, une bande de soldats pillards, menée par un homme redoutable, surnommé Oriflamme, ravage la région, semant la mort et le carnage sur son passage, depuis son bateau, le Godless, " Sans Dieu ". 1381, Angleterre. Le pays est entre les mains de Jean de Gand. Thibault, son maître des Secrets, a confié à Reginald Dorset, capitaine du cog royal Knave of Hearts, une mission de la plus haute importance : ravitailler Calais, épine anglaise dans la chair du royaume de France, en poudre à canon et en or. Or Dorset, tout comme Bramley, son second, est un ancien du Godless et le passé ne cesse de le hanter. Quelques temps après, le Knave of Hearts s'embrase. Le seul survivant est Dorset, qui peu avant de mourir sur le pont du navire du Pêcheur, décrit une figure cauchemardesque : un homme à la perruque rouge, au masque blanc, vêtu comme une femme, au milieu des flammes de l'enfer. Pendant ce temps, frère Athelstan, prêtre et dominicain, réunit son conseil pastoral. Les prostituées sont inquiètes : plusieurs d'entre elles ont été horriblement assassinées et leur cadavre coiffé d'une perruque rouge.