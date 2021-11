24 histoires du Père Noël

24 histoires sur plus de cent pages pour attendre Noël en écoutant les histoires du Père Noël et de tous ses amis. Tel un calendrier de l'Avent, le jeune enfant à partir de trois ans découvre chaque soir une histoire narrant les aventures d'un Père Noël très gourmand qui ne rêve que de bonbons, d'un Petit Ours qui se prépare à fêter un Noël complètement farfelu, d'un petit garçon qui décide d'intercepter les lettres envoyées au Père Noël par toute la famille pour s'occuper lui-même de tous les cadeaux ou encore l'histoire d'un sapin qui chante, comme par magie... 24 histoires pour vivre avec patience et féérie le doux temps de Noël.