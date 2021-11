Quatre soeurs : Quatre soeurs et un Noël inoubliable

Cette année, les Quatre soeurs vivent des vacances de Noël inhabituelles. Leurs parents les entraînent chez des amis agriculteurs dans le Sud-Ouest. Lou, Laure, Lisa et Luna n'accueillent pas ce projet de la même façon. Vont-elles apprécier les fêtes de fin d'année à la campagne ? Se faire de nouveaux amis et participer au travail à la ferme ? Au marché, à la bergerie et autour de la table de fête, elles veulent distribuer plein de bonheur !