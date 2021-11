Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes

C'est quoi la différence entre un pays et une nation ? Pourquoi notre drapeau est-il bleu blanc rouge ? C'est quoi " être de droite " ? Et " être de gauche " ? A quoi sert un Président de la République ? Et les secrétaires d'Etat, ils font quoi ? Quelle est la différence entre un député et un sénateur ? Des questions comme celles-là, qui ne se les est pas posées un jour ? Comment adhérer à un projet démocratique si on n'en comprend pas ou plus les mécanismes et la finalité ? Et comment les expliquer à nos enfants si, soi-même, on peine à les appréhender ? D'où la réflexion que s'est faite François Hollande depuis quelques mois : "Et si on revenait à la base : l'explication simple et didactique de nos institutions démocratiques ? " mais que le Président ne peut s'empêcher - parce que c'est lui - de saupoudrer d'humour. Ce livre n'est pas un livre partisan, c'est l'ouvrage d'un homme qui, à travers sa fonction, a eu le temps de voir les Français déboussolés face à des décisions politiques qu'ils ne maîtrisent plus et même, qu'ils rejettent. Ce livre s'inscrit dans la collection " Quand ça va, Quand ça va " puisqu'à la fin de chaque chapitre, le Président Hollande donne ses bons et ses mauvais " points ". Les illustrations de Laure Monloubou aideront les plus jeunes à " rentrer " dans le texte. Exceptionnellement, cet ouvrage ne s'adresse pas aux enfants de 5 à 10 ans mais aux jeunes de 10 à 100 ans. Il n'est jamais trop tard pour comprendre le pays dans lequel nous vivons...