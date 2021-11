Le Larousse Junior de la pâtisserie. Des recettes faciles pour les enfants !

Un ouvrage avec plus de 50 recettes adaptées aux enfants, des classiques aux plus originales, réparties en 7 onglets (Chocolat, Fruits, Biscuits, Mousses et crèmes, Desserts du monde, Boissons, Fêtes) et 7 idées déco pour apprendre à décorer sa table et ses gâteaux. Une maquette ludique et amusante qui permet de bien différencier et identifier les 7 domaines abordés, et de nombreuses illustrations qui montrent les différentes étapes des recettes.