Les plus beaux villages de France. Guide officiel de l'Association Les Plus Beaux Villages de France, Edition 2020

Partez à la découverte des plus beaux villages de France ! Depuis plus de 35 ans, l'association Les Plus Beaux Villages de France s'attache à préserver et valoriser le patrimoine de ces lieux d'exception hérités de l'histoire. Dans cet ouvrage pratique et richement illustré, l'association présente : Ses 159 villages classés ; Des cartes et toutes les infos pratiques pour trouver le village recherché et se repérer ; Des adresses pour se loger et se restaurer ; Les sites de visite, les activités et événements incontournables pour découvrir toutes les richesses de ces villages. Découvrez Bargème, le plus haut village du Var ; baladez-vous dans le labyrinthe de ruelles de Balazuc et voguez sur les eaux de la Loire le long des rives de Candes-Saint-Martin. NOUVEAU ! Quelques itinéraires pour parcourir les Plus Beaux Villages à pieds.