Les animaux fantastiques. Vie et habitat

Le fabuleux bestiaire du magizoologiste Norbert Dragonneau. Cet ouvrage rassemble plus de quatre-vingts espèces fantastiques et dévoile les six animaux restés secrets depuis le voyage aux Etats-Unis de l'explorateur. Le Boursouf, l'Oiseau-Tonnerre ou le Womatou n'auront plus aucun secret pour les Moldus !