La Reine des Neiges 2. L'histoire du film

Les meilleurs moments du film La Reine des Neiges 2 dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Elsa et Anna vivent heureuses à Arendelle. Mais depuis quelques temps, la reine entend une mystérieuse voix qui l'appelle... Elsa tente de l'ignorer jusqu'au jour où le royaume est en danger ! Leurs deux soeurs et leurs amis commencent alors une incroyable aventure jusqu'à la Forêt Enchantée. Un voyage qui les changera pour toujours...