Pour comprendre Tout mon CE2

Tout ce qu'il faut savoir et savoir faire dans toutes les matières. Une double page par notion, avec : le cours, clair et complet, illustré par de nombreux exemples ; un exercice corrigé pas à pas pour montrer à l'enfant comment bien appliquer le cours dans les exercices ; de nombreux exercices progressifs pour s'entraîner. En anglais : les fichiers audio MP3 des mini-dialogues à télécharger gratuitement sur www.parascolaire.hachette-education.com ; Tous les corrigés détachables dans le Guide Parents. En plus : - le Guide Parents détachable : des conseils pratiques, tous les corrigés, des dictées d'entraînement, les programmes expliqués ; - Le dépliant/poster détachable : une frise historique illustrée, une carte des pays du monde ; - Les tables de multiplication et les conjugaisons du programme.