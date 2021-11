Mes vacances Hachette de la 6e à la 5e. Edition 2020

Mes vacances Hachette vous propose un parcours de révisions complet, structuré en 8 séquences où alternent les différentes matières, pour un travail aussi efficace que motivant ! Vous y trouverez : toutes les notions-clés du programme dans toutes les matières : français, maths, anglais, histoire, géographie, SVT, physique-chimie, technologie ; les rappels de cours détaillés et de nombreux exercices progressifs ; des quiz-bilans en fin de séquence, pour faire le point et s'évaluer ; tous les corrigés détaillés des exercices et des bilans, détachables.