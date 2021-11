Jagaaan Tome 8

Jagasaki et Belle sortent dans un parc à thème nocturne, réservé aux adultes. Morbides, immorales et violentes, toutes les attractions sont faites pour pousser les visiteurs à libérer leurs plus sombres instincts. Plongés dans la peau de démons, leur mission consiste à faire un maximum de victimes ! Les meilleurs challengers, seront invités à partager la table du maître des lieux... Mais tous ignorent que le parc dissimule un atroce projet, élaboré par des Détraqués !