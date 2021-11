Révise avec Disney Princesses. De la Moyenne à la Grande Section

Le cahier de vacances idéal pour revoir tout le programme de la Moyenne Section de maternelle ! Des exercices simples et variés, des thèmes proches des petits, des jeux et de nombreux autocollants font de l’utilisation de ce cahier un moment de plaisir et d’éveil pour votre enfant. Plongé dans l’univers merveilleux des Princesses, votre enfant reverra les apprentissages essentiels de son année de maternelle. Chaque page propose une activité ludique pour revoir les notions importantes : Connaître les lettres : retrouver une lettre au sein d’un mot, retrouver un mot au sein d’une phrase, former des lettres majuscules, découvrir les lettres minuscules. Connaître les chiffres et les formes : compter jusqu’à 12, tracer tous les chiffres, reconnaître des formes géométriques, comparer des quantités, découvrir les tableaux. Se situer dans le temps et l’espace : découvrir la notion de temps, connaître les positions : dessus, dessous, devant..., développer son sens de l’orientation, suivre un code. En plus, des doubles pages de jeux pour apprendre tout en s’amusant ! Retrouvez également une double page d’autocollants pour compléter les exercices. En cadeau, des autocollants des princesses préférées de votre enfant !