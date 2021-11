Des milliers de lectrices ont fait leur choix ! Katherine Center remporte le prix des lectrices 2020 avec La Vie rêvée de Margaret ! Attention, un rêve peut en cacher un autre... Margaret est sur le point d'entamer le brillant avenir pour lequel elle s'est donné tant de mal : un job de rêve, un fiancé qu'elle adore, et la promesse d'une vie parfaite. Puis soudain, son rêve s'effondre. Hospitalisée, Margaret doit affronter l'impensable et se faire une raison : rien ne sera plus jamais pareil. Face à l'adversité, Margaret découvre que la vie n'a pas dit son dernier mot. Parfois, la dernière chose qu'on souhaite est précisément celle dont on a besoin. Parfois, on espère que quelqu'un sera là pour nous rattraper avant la chute. Et parfois, on trouve l'amour là où on l'attend le moins. Plein d'espoir, tendre et courageux, ce roman vous fera passer du rire aux larmes. " Ce roman aussi drôle qu'émouvant séduira les fans de Jojo Moyes. " Kirkus " Ce roman poignant et sincère est une vraie source d'inspiration. " Library Journal " Avec ses personnages inspirants et la sagesse dont ils font preuve face à l'adversité, ce roman a l'étoffe d'un best-seller. " Booklist " Center explore les limites de l'espoir et de l'amour, et elle fait de cette tragédie familiale un guide pour mener la vie la plus épanouissante possible. " Publisher's Weekly " Un merveilleux exemple d'acceptation et de guérison et une ode à la famille. " USA Today " Si vous ne lisez qu'un livre cette année, lisezHow to Walk Away. " Nina George, auteure de La Lettre oubliée (The Little Paris Bookshop) " Chaleureux, spirituel, et incroyablement bien vu. " Emily Giffin " Sympathique et rafraîchissant ! " Elinor Lipman " Un livre poignant, drôle et déchirant. " Jenny Lawson