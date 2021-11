A Paris, lors d'une douce soirée d'été, trois couples d'amis se retrouvent à l'occasion du prestigieux " dîner en blanc ". Comme tous les invités, ils ont été triés sur le volet, ont des carrières florissantes dans la mode, le cinéma, des vies personnelles épanouies et glamour. Quand le soleil se couche, des milliers de bougies sont allumées et la Ville lumière révèle toute sa magie. Mais pendant le repas, des avenirs professionnels se jouent, des liens se font et se défont, et les couples vacillent. Un an plus tard, au Dîner en blanc suivant, tout a changé. Pour le meilleur... ou pour le pire ?