Escape Game 5e-4e. Dans le château de Krennamzer

La collection n°1 pour lire et réviser. Participe à une aventure palpitante et aide les héros à s'évader grâce à des jeux sur l'essentiel du programme en maths, français, histoire-géo et sciences pour avancer dans l'histoire, des corrigés pour un travail en complète autonomie, des rappels de cours sur les notions abordées dans l'ouvrage. Dans le château de Krennamzer. C'est l'été et au fameux château de Krennamzer, le spectacle de son et lumière va commencer dans une heure trente. Juste le temps pour Daphné et Noah de visiter le château. Mais au moment de repartir, ils se retrouvent malencontreusement enfermés au 3e étage dans la garde-robe de la duchesse Ils vont devoir fouiller chaque recoin de la pièce, - puis de l'édifice pour trouver des clés qui leur permettront d'accéder à la sortie. Résous les énigmes et trouve les indices qui permettront à nos deux héros de s'échapper du château.