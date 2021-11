Cahier de vacances été de la 4e à la 3e. Edition 2020

Le cahier de vacances pour réviser pendant l'été et bien préparer sa rentrée en 3e. Ce cahier de vacances regroupe toutes les matières : français, Anglais, Maths, Physique-chimie, SVT, technologie, Histoire-géo-EMC. Des séquences avec : les notions à maîtriser, des rappels de cours, des exercices variés, et des quiz-bilans. Pour aller plus loin : des pages Docu variées et des parcours de révision "dont vous êtes le héros" en Histoire-Géo-EMC.