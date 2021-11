Attention ! Dauphins en danger. Du CE1 au CE2

A la Conche, petit village de bord de mer, Câline, l'un des deux dauphins, disparait alors qu'elle attend des bébés... S'agit-il d'un enlèvement ? Qui est l'étrange montreur de crocodiles ? Quels secrets recèle l'ile des requins ? Mène l'enquête avec Castille et Louis et vis une aventure haletante. Résous les énigmes pour réunir les indices... et tu découvriras le coupable ! La collection n°1 pour lire et réviser. Un vrai roman à suspense à lire pour le plaisir. Des jeux sur l'essentiel du programme en maths, français et questionner le monde pour avancer dans l'histoire. Des corrigés pour un travail en complète autonomie. Des rappels de cours sur les notions abordées dans l'ouvrage.