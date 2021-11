Prêt pour la 6e. L'essentiel en 20 minutes par jour, Edition 2020

Le premier cahier de vacances que votre enfant prendra plaisir à terminer ! Un programme de révisions d'été simple et efficace, pour être prêt pour la 6ème et bien démarrer l'année au collège Parce que le passage vers la 6ème est une étape importante dans la scolarité de votre enfant, les révisions de l'été l'aideront à mieux aborder sa rentrée au collège. Ce cahier de vacances propose 30 séances de révisions de 20 minutes pour se concentrer sur l'essentiel du programme de CM2 en Français et en Maths, et maîtriser les fondamentaux dans ces deux disciplines. Votre enfant prépare efficacement et sereinement sa rentrée vers la 6ème ! Elaborée par des enseignants, chaque séance de révision propose : -Un rappel des règles à connaître -Des exercices pour s'entraîner progressivement -Un quiz Découverte pour aborder de façon ludique d'autres disciplines (Sciences, Histoire, Géographie, Anglais) Et à la fin du cahier : -Un quiz d'anglais pour aborder les premières notions -Un bilan en français et en maths pour vérifier les acquis -Un tableau de progression pour évaluer son niveau