A bord du bateau pirate. Du CM2 à la 6e

Alors qu'ils séjournent dans une colonie de vacances, Lou, Sami et Matthieu vont visiter un bateau-musée retraçant la vie des pirates. A peine arrivés, les trois amis se retrouvent enfermés dans la cabine du capitaine. Ils vont devoir redoubler d'ingéniosité pour s'échapper de la cabine et du bateau. Résous les énigmes et trouve les indices qui permettront à nos trois héros de rejoindre la terre ferme. Participe à une aventure palpitante et aide les héros à s'évader grâce à : des jeux sur l'essentiel du programme en maths, français et sciences pour avancer dans l'histoire, des corrigés pour un travail en complète autonomie, des rappels de cours sur les notions abordées dans l'ouvrage.