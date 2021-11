Miraculous Tome 23 : Luka superstar

Marinette est fan de rock et son groupe préféré, c'est Kitty Section. Rien d'étonnant : tous les membres sont ses amis ! Et le guitariste n'est autre que le beau Luka... Mais quand le Papillon akumatise Vivica, l'ancienne complice de Jagged Stone, l'ambiance devient électrique ! Et pour affronter la super-vilaine, Ladybug devra choisir entre Luka et Adrien...