Le potager d'Olivier. Nourrir sa famille, nourrir son esprit

Pourquoi suis-je aussi heureux de plonger les mains dans la terre, de la sentir, de m'y relier, de m'en nourrir ? Voici le potager d'un jardinier passionné, raconté avec ferveur et humilité. Un partage d'expérience, une synthèse de quinze années d'apprentissage - depuis ses débuts sur 10 m jusqu'à son potager actuel de plus de 300 m. Mais aussi un outil pédagogique pour conduire son potager au mieux et nourrir sa famille. Une source d'inspiration invitant à se lancer en suivant ses intuitions. Tous les grands principes du jardinage biologique (organisation du terrain, amélioration du sol, fertilité, amendements, semis, plantations, soins, arrosage, récoltes...) sont abordés, ainsi qu'une vingtaine de légumes à travers des fiches ultra-détaillées. Un chapitre sur le poulailler, pour faire cohabiter poules et potager en bonne intelligence, clôture l'ouvrage. Des explications, de la technique, mais avant tout un témoignage très incarné : une autre façon d'aborder le jardinage, non par un expert, mais par un jardinier auquel on peut s'identifier, qui partage ses essais, ses réussites, ses échecs, et surtout, ses émotions de "jardinier poète" comme l'ont surnommé de nombreux abonnés de sa chaine "le potager d'Olivier" (Youtube), qui compte à ce jour près de 80 000 abonnés !