Les Sisters Tome 7 : Mon coup d'soleil, c'est toi !

Wendy adore l’été, la plage, le sable, la mer et le soleil. Idéal pour prendre des couleurs ! Mais dès que sa petite sister est dans les parages avec ses blagues à deux balles, sa capacité à toujours être là quand il ne le faut pas, à toujours vouloir se mêler de tout, ce sont plutôt des colères que prendrait Wendy ! Mais une balade en mer sur le bateau d’Alain, l’ami de papa et maman leur fait vite oublier toute dispute. Une séance de bronzette sur la plus belle plage du monde et zou ! Les revoilà complices comme au premier jour. Pas de doute ma sister, mon coup d’soleil, c’est toi !