Mon cahier de vacances Montessori. De la MS à la GS - Avec 4 pastels

Ce cahier vous propose de très nombreuses activités directement inspirées de la pédagogie Montessori, pour enrichir les apprentissages de la Moyenne Section de maternelle, tout en développant l'habileté manuelle et en aiguisant la curiosité de l'enfant pour le monde qui nous entoure. L'enfant pourra : découvrir le monde et enrichir son vocabulaire ; se préparer à l'écriture et à la lecture ; acquérir les bases de la numération et du calcul ; développer son habileté manuelle.