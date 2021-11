Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft : La Couleur tombée du ciel

Affrontez l'horreur et la désolation de la Lande Foudroyée... Un projet de barrage promet d'engloutir toute une vallée reculée de la campagne américaine. Bizarrement, son dernier habitant se réjouit de voir le lieu disparaître sous les flots, en particulier la parcelle de terrain voisine... Les Gardner y ont vécu paisiblement pendant des années, jusqu'à ce que la chute d'une météorite juste devant leur maison fasse basculer leur quotidien. Des scientifiques ont tenté d'étudier ce roc venu de l'espace, sans succès. La matière ne ressemblait à rien de connu et se distinguait par sa couleur inexistante sur Terre... Après cet événement, la faune et la flore ont commencé à s'altérer, les phénomènes étranges se sont multipliés, entraînant la famille Gardner dans une spirale de malheurs... Avec un trait sombre et réaliste, Gou Tanabe met en images les pires cauchemars imaginés par H. P. Lovecraft, le maître du fantastique et de l'horreur. Que peut faire l'homme quand les forces issues des confins de l'univers s'abattent sur lui sans crier gare ?