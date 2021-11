Au sommet de la Tour Eiffel. De la 6e à la 5e

Le monument le plus célèbre a été évacué en urgence ! Anna, Padmini, Tom et Nathanaël se retrouvent prisonniers du 3e étage de la tour Eiffel. Il leur faut trouver un code pour débloquer l'ascenseur. Ils se tancent dans l'exploration de chaque recoin du dernier étage : le bureau de Gustave Eiffel, le bar à champagne... afin de récolter des indices et s'échapper. Résous les énigmes et trouve les indices qui permettront à nos quatre héros de regagner le parvis.