Mon planner de professeur des écoles. Edition 2020-2021

Le 1er Teacher Planner, spécialement conçu pour les Professeurs des écoles : à la fois un cahier journal + un outil de suivi personnalisé des élèves et une aide à la gestion administrative ! Un véritable cahier de bord, joliment illustré, pour planifier votre quotidien en classe : - Toutes les infos pratiques sur votre école et l'équipe pédagogique avec un mémo pour le remplaçant - Des pages pour vous repérer dans les plannings des intervenants extérieurs mais aussi des emplois du temps à remplir - Un calendrier annuel et les calendriers mensuels avec deux doubles-pages par mois pour noter vos objectifs, vos priorités et les dates à ne pas oublier - Un cahier journal avec une double-page par semaine pour préparer toutes vos séances de l'année, jour par jour et domaine par domaine -Le suivi des élèves : toutes les compétences du socle commun codées pour les trois cycles - des tableaux pour évaluer les compétences de chaque élève et vous aider à remplir les LSU - une page par élève pour y noter vos observations tout au long de l'année - une aide au suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers - La gestion administrative de la classe : le suivi des 108 heures avec des pages de notes pour les comptes-rendus de conseils (conseils d'école, de maîtres, de cycle), le planning des APC, le suivi de vos rendez-vous avec les parents d'élèves, des pages de notes pour les animations pédagogiques... Le tout agrémenté des conseils précieux de Marina pour vivre une année sereine !