Thanos N° 3 : Sanctuaire zéro (3/6)

Le récit mettant en scène Thanos et Gamora se poursuit tandis qu'on assiste à la fin de la mini-série Black Order et au premier arc narratif des Gardiens de la Galaxie. Préparez-vous à découvrir si le défunt Thanos s'apprête vraiment à revenir d'entre les morts... et comment ! Les Gardiens de la Galaxie feront tout pour empêcher cette funeste résurrection, mais seront-ils à la hauteur du défi ? Vous lirez également d'autres histoires se déroulant dans le passé, tandis que le Titan Fou poursuit l'éducation de Gamora. Enfin, ne manquez pas la conclusion de la saga de l'Ordre Noir. Les épisodes au sommaire de ce numéro sont signés Cates, Howard, Landy, Olivetti, Shaw, Tan et Magno.