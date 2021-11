Une famille comme il faut

On l'appelle " Malacarne ". La mauvaise chair. La mauvaise graine. Parce qu'elle regarde la mer en face les soirs de tempête. Parce que, gamine rebelle, impulsive et sauvage, Maria s'est toujours ri des rumeurs des commères, moqué des haines ancestrales et des rancunes dévotes. Dans le Bari des années 1980, taudis pouilleux aux ruelles tordues, elle veut échapper à son destin, à un père violent et autoritaire, aux amis comme il faut. Elle n'épousera pas un pêcheur et fera des études. Mais peut-on vraiment s'affranchir et réaliser ses rêves sans jamais se retourner ni se trahir ? Sélection du prix Marco Polo Venise 2019