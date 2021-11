Ellana Tome 5 : Chutes

Ewilan a sa quête. Ellana, sa prophétie. Voilà une semaine qu'Ellana a intégré la caravane menée par Hurj Ingan en tant qu'éclaireuse. Entre eux deux s'est créée une véritable relation de confiance et d'amitié, sinon plus. Mais alors qu'ils s'éloignent un temps de leur lieu de bivouac, ils retrouvent leurs compagnons morts, empoisonnés par des mercenaires du chaos qui en ont profité pour dérober les sphères graphes. En partant à leur poursuite, la marchombre et le jeune guerrier thül se rapprochent encore davantage. Ellana arrivera-t-elle à poursuivre sur la voie des Marchombre et rester fidèle à son destin malgré ce que lui dicte son coeur ?