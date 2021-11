Jeux dangereux

Peu importe les risques. Elle fera tout pour révéler la vérité. Grand reporter pour la télévision, Alix Phillips n'hésite pas à braver les dangers dans l'exercice de son métier, qui lui fait parcourir le monde. Veuve depuis de nombreuses années, elle a élevé seule sa fille, Faye, qui vient d'entrer à l'université. La journaliste se voit alors confier une affaire explosive, qui risque de bouleverser de nombreuses vies et en premier lieu la sienne : elle doit enquêter sur d'accablantes allégations impliquant le vice-président des Etats-Unis, Tony Clark. Au côté de son caméraman, Ben Chapman, ancien membre des forces spéciales de la Navy, Alix s'intéresse d'abord à l'épouse d'un sénateur assassiné, proche de Clark, qui pourrait détenir d'encombrants secrets. Mais lorsque les fédéraux s'en mêlent et que les menaces à son encontre se précisent, la reporter comprend qu'elle a mis le pied en terrain miné et joue là le jeu le plus dangereux de sa carrière...