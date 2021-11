Du haut d'un brin d'herbe, on voit bien la Terre

A quoi ça rime, tout ça ? Arthur Darrobat, la trentaine, chimiste, voulait trouver un remède à la maladie d'Alzheimer. Vivre le grand amour avec Sophie. Bref : réussir sa vie. Le voilà désormais démissionnaire et célibataire, avec pour seule compagne la chatte laissée par son ex - une siamoise tout en griffes qui le déteste, et réciproquement... Que faire, maintenant ? Et pourquoi ? Le Parisien s'installe alors à la campagne - pays du temps long où règnent les abeilles, les menus tracas, le bruit du vent. Du haut de son brin d'herbe, trouvera-t-il enfin ce sens qui manque à sa vie ?