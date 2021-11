Lazarus Tome 7 : Risen

dans un futur proche et dystopique. le monde est a présent divise non plus selon des frontières géographiques ou politiques, mais financières. La richesse, c'est le pouvoir, et ce pouvoir est à présent entre les mains d'une poignée de familles. Ceux qui leur sont utiles sont choyés. Ils sont rares. Les autres sont du déchet. dans chaque famille. Une personne est élue pour subir un entrainement intensif el" obtenir le meilleur de ce que l'argent et la technologie peuvent offrir. cette personne est a la fois la main qui frappe et le bouclier qui protège. Cette personne est le représentant et le gardien de son clan, son... lazare ! Dans la famille Carlyle, le lazare s'appelle forever. voici son histoire... Dans cet épisode... depuis quatre ans, la guerre du conclave fait rage. La famille Carlyle tient à peine le choc face au ennemis qui la pressent de tous côtés. Forever et Johanna Carlyle ont repris l'offensive, brisant les alliances établies entre leurs adversaires et éliminant violemment les lazares rivaux. mais certains secrets commencent a devenir coûteux et si jamais ils sortent, les résultats seront désastreux.