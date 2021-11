Abigaël, messagère des anges Tome 1

Automne 1943. Abigaël, seize ans et désormais orpheline, trouve refuge en Charente, dans la ferme de son oncle paternel. L'accueil n'est pas très chaleureux, car sa nouvelle famille voit d'un oeil méfiant l'arrivée de cette citadine un peu trop curieuse et vive d'esprit. Bien malgré elle, Abigaël se retrouve vite au coeur des activités de la Résistance et mêlée à de dangereux secrets. Prise dans la tourmente de l'histoire et de ses sentiments naissants pour Adrien, un jeune réfractaire au STO, elle n'a pas d'autre choix que de grandir rapidement. La jeune fille ne peut bientôt plus dissimuler ce don mystérieux reçu de sa mère, qui la met en lien avec des âmes égarées entre la vie et la mort. Car, depuis son arrivée dans la vallée, Abigaël est obsédée par l'appel lancinant d'une belle femme brune. Et si sa venue en Charente n'était pas le fruit du hasard ? Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui de ses origines ?