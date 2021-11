100 recettes inratables Monsieur Cuisine pour tous les jours

Sa notoriété n'est plus à démontrer ! Le robot Mr cuisine de Lidl est à la fois compétitif, performant et très simple à utiliser. Un cake à partager à l'apéro ? Un risotto pour un diner entre amis ? Une soupe pour un soir d'hiver ? Une préparation pour un gâteau ? Retrouvez dans ce livre, toutes les meilleures recettes du robot Lidl ! La garantie d'un repas délicieux, sain et simple à préparer.