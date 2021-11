Hatier vacances de la 5e vers la 4e. Toutes les matières, Edition 2020

Des révisions 100 % stimulantes sur tous les points clés du nouveau programme de 5e. Idéal pour réussir sa rentrée en 4e ! Tous les points clés du programme - Le cahier est organisé en 8 épisodes, chacun permettant de réviser des points clés du programme de 5e : en français, en maths, en anglais, ainsi qu'en histoire-géographie EMC, en SVT et en physique-chimie. - Sur chaque point clé, un mini-cours et des exercices ciblés. - A la fin d'un épisode, un quiz-bilan pour vérifier qu'on est prêt pour la 4e. Un cahier de vacances stimulant - Au début de chaque épisode, un zoom sur un thème d'actualité qui interpelle l'élève. - En arrière-plan des révisions : une histoire dont les héros - Jeanne et Willie -interviennent au fil des pages et dont le dénouement ne sera dévoilé qu'à la fin du cahier. - Difficile, dans ces conditions, de ne pas terminer son cahier de vacances !