Revue America N° 13, printemps 2020 : A quoi rêvent les jeunes ?

Pour son numéro 13, America se penche sur la jeunesse des Etats- Unis : dans ce pays où s'est inventée la notion même de jeunesse, que signifie le fait d'avoir 20 ans aujourd'hui ? Pour America, les écrivains explorent les icônes de cette jeunesse, les poids lourds d'Instagram comme les Kardashian. Ils renversent aussi le miroir pour observer les moeurs de la génération des millenials à l'identité floue, woke, et fascinée par son image. Dans la perspective de la grande élection de novembre prochain, où sont les jeunes électeurs, pour qui se mobilisent-ils ? Et comment les jeunes étudiants voient-ils leur futur, l'université est elle encore le sésame de la réussite américaine ? Dans ce nouveau numéro d'America, Delphine de Vigan, Donald Ray Pollock, Richard Powers et bien d'autres explorent les mille facettes de la jeunesse américaine. Et toujours : les chroniques d'Augustin Trapenard et d'Olivia de Lamberterie, le Grand Roman Américain, le zoom sur une série emblématique, sans oublier les bulles du poisson rouge de la Maison Blanche !