Adopted love Tome 3

Teagan Doe pensait en avoir terminé avec la justice mais celle-ci n'entend pas l'oublier si facilement. Alors que les ennuis sont de nouveau au rendez-vous, une vieille connaissance dit pouvoir le sortir d'affaire. Mais pas à n'importe quel prix. A-t-il vraiment plus à gagner qu'à perdre s'il accepte le marché ? De son côté, Elena doit trouver le moyen d'aller de l'avant. Difficile cependant quand son quotidien lui rappelle chaque seconde ce par quoi elle est passée. Le futur qu'on trace pour elle la terrifie, mais est-elle prête aux sacrifices demandés pour se libérer ? Teagan et Elena devront apprendre à trouver les mots justes pour rester soudés envers et contre tous. Réunis par leur passé, l'avenir les portera-t-il dans la même direction ?