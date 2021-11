L'homme de Constantinople

Il a régné sans rival sur les champs de pétroles. Puis sur le marché de l'art. Qu'est-ce qui fait courir Calouste Gulbenkian ? Comment ce jeune Arménien, né sans un sou en poche dans un Empire ottoman à bout de souffle, a-t-il pu devenir l'homme le plus riche du monde, faiseur et défaiseur de rois, et le plus grand collectionneur de son temps ? Le mystère de sa fulgurante ascension, c'est sur son lit de mort qu'il le souffle à son fils. Cette question qui l'a poursuivi toute sa vie et qu'il pose une dernière fois : " Qu'est-ce que la beauté ? ".