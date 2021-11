Bretagne Nord. Edition 2020. Avec 1 Plan détachable

De Rennes, porte d'entrée de la Bretagne, à Brest port de tous les départs, découvrez une Bretagne riche et variée alternant cités corsaires et terres de légendes, côtes rocheuses, baies abritées et plages de sable blanc baignées par des flots aux reflets magiques. Dans ce guide, remis à jour chaque année par notre équipe. Tous nos coups de coeur illustrés ; Des suggestions d'itinéraires et toutes les infos pour organiser votre voyage ; Des visites, des activités et des centaines d'adresses au meilleur rapport qualité/prix vérifiées sur le terrain ; Près de 30 cartes et un plan détachable avec toutes nos adresses positionnées.