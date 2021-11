Assassin's Creed Blade of Shao Jun Tome 1

Assassin's Creed : la licence incontournable d'action-aventure et d'infiltration en manga ! En 1526, la dynastie Ming règne depuis près de 200 ans, et la Chine jusque-là prospère sombre dans le chaos. Zhang Yong, chef des Huit Tigres, un groupe de Templiers, en profite pour faire éliminer tous ceux qui pourraient se dresser entre lui et le pouvoir. Pour échapper à une mort certaine, Shao Jun - la dernière Assassin de la Confrérie chinoise - a fui en Europe auprès d'un mystérieux mentor italien. De retour dans son pays, elle est déterminée à prendre sa revanche contre ceux qui ont massacré son clan...