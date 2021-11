Dragon Ball Super Tome 9 : Conclusion et dénouement

L'univers 7 (celui de Geku) et l'univers 11 (celui de Jiren) sont les deux derniers concurrents du tournoi du plus fort. Face à Jiren et sa puissance écrasante, Goku active enfin le réflexe transcendantal, mais cela suffira-t-il à lui tenir tête ? ! De retour sur Terre, d'autres ennuis attendent nos héros : cette fois, c'est Majin Boo qui est en danger !